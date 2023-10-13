شنيشل يعدد فوائد مواجهة المغرب الودية

شفق نيوز / رأى مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، يوم الجمعة، أن مواجهة منتخبات متطورة مثل المنتخب المغربي، سيصب في مصلحة اللاعبين مستقبلاً.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي، قد فاز على نظيره المغربي بنتيجة 1-0 في المباراة الودية التي جرت في مدينة الدار البيضاء أمس الخميس.

وقال شنيشل، في تصريحات صحفية: "سبق وأن تحدثنا على أن الملاك التدريبي، لا ينظر بأهمية بالغة للنتائج خلال المباريات الودية كون الفائدة الحقيقية تكمن بمدى التطور وتشخيص الإيجابيات والسلبيات مع العرض أن الفوز يبقى بالنسبة للاعبين أمراً معنوياً لا سيما عندما يتعلق الأمر بمواجهة بطل إفريقيا".

وأشار إلى أن "المنتخب المغربي يمتلك لاعبين على مستوى عال قادرين على صناعة الفارق وصناعة الفرصة من أنصافها، لذا منحوا الطاقم التدريبي رؤية واضحة عن مختلف القضايا المرتبطة باللاعبين في ظل السرعة والضغط العالي".

وتابع شنيشل: "وضعنا ضمن منهاجنا التحضيري محطات مماثلة استعداداً للنهائيات القارية والتي ستمنح المنتخب ككل ايجابيات عدة، لا سيما أن البطولة ستشهد منتخبات بعوائد فنية كبيرة على المستوى الآسيوي"، لافتاً إلى أن المباراة كانت فرصة لمنح أغلبية اللاعبين المساحة الزمنية للتعبير عن إمكانياتهم الفنية والبدانية، تمهيداً لوضعهم ضمن خيارات الأولمبي للاستحقاقات الرسمية، الأمر الذي سيتجدد خلال المواجهة القادمة أمام الدومنيكان".

وفي معرض الرد على سؤال لصحفي مغربي وجه لهُ حول امكانية نجاح المغرب في استضافة مجموعة من مباريات كأس العالم 2030، أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، أن "النجاح سيكون حليف المغرب في الاستضافة المنتظرة لأسباب عدة تقف في مقدمتها الجماهير الرياضية العاشقة لكرة القدم في البلاد، فضلاً عن نتائج المنتخب المميزة في مونديال قطر التي جاءت عبر لاعبين عالميين، منحوا الكرة المغربية زخماً جماهيرياً تجاوز إفريقيا إلى العالم".