شنيشل يعتذر عن مشاركة الأولمبي العراقي في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ اعتذر مدرب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، راضي شنيشل، يوم الاثنين، عن المشاركة في بطولة غرب آسيا المزمع إقامتها الشهر المقبل، لعدم جاهزية اللاعبين لخوض المنافسات.

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، ناقش في اجتماع موسع سابقاً، مع مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، المشاركة في بطولة غرب آسيا، إلا أن المدرب الأسباني فضّل عدم مشاركته في البطولة التي ستقام في دولة الامارات الشهر المقبل.

وقال راضي شنيشل، لوكالة شفق نيوز، انه "بعد الاجتماع الاخير الذي عقد السبت الماضي، أبلغت اتحاد الكرة عدم مشاركة المنتخب الاولمبي في هذه البطولة لان اعداد المنتخب بحاجة الى تهيئة ووقت كافي لاعداده".

واضاف "كان يجب ان أعد المنتخب للبطولة منذ مدة كافية ووفقاً لبرنامج مدروس، وهذا البرنامج يحتاج الى تجمع ومعسكر تدريبي ومباريات ودية وأموراً أخرى كثيرة تنجح مهمة أي مدرب يقبل على المشاركة في أي بطولة ولكن الوقت غير كافٍ، لاسيما ان اللاعبين مرتبطين بالدوري الممتاز".