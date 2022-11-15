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شنيشل يطوي صفحة المنتخب الأول ويستعد للأولمبي بصناعة جيل "المونديال"

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-15T07:00:08+0000
شنيشل يطوي صفحة المنتخب الأول ويستعد للأولمبي بصناعة جيل "المونديال"

شفق نيوز/ نفى المدرب راضي شنيشل، اليوم الثلاثاء، تسميته مدرباً مساعداً للمدرب الاسباني الجديد في قيادة المنتخب المنتخب العراقي الأول، فيما بيّن أن مهمته مع المنتخب الاولمبي ستبدأ قريبا.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز ان "مهمتي انتهت مع المنتخب العراقي الأول بشكل رسمي بعد انتهاء مباراة العراق والاكوادور الودية".

ونفى المدرب شنيشل أن "يكون قد كلف مع المدرب خيسوس كاساس كمدرب مساعد بشكل مؤقت"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لم يبخل بأي مشورة يحتاجها المدرب الجديد"، قائلا إن "خدمة المنتخب واجب وطني ولم أتردد بدعمه المدرب لإنجاح مهمته في قيادة المنتخب الأول".

وأضاف شنيشل انه "عاد لمهمته الاساسية في قيادة المنتخب الاولمبي بعد انتهاء تكليفه كمدرب للوطني"، مشيرا الى ان "تدريبات المنتخب الاولمبي ستبدأ قريباً جداً وستشهد أضافة وجوه جديدة من الشباب الذين يفرضون أنفسهم في الدوري الممتاز".

ولفت المدرب شنيشل إلى انه "سيركز على الاعمار الصغيرة ليتم تهيئتهم ليكونوا جاهزين لتمثيل المنتخب الوطني في كاس العالم 2026".

وكان راضي شنيشل قبل بتكليفه مدربا مؤقتاً لقيادة المنتخب العراقي في مباريات ودية قبل تسمية اتحاد الكرة للمدرب الاسباني كاساس مدربا للمنتخب العراقي .

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