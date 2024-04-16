شنيشل يطمئن بشأن مدافع المنتخب الأولمبي: لاعبونا جاهزون للقاء تايلاند

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل، حقيقة غياب أحد أبرز الركائز الأساسية في خط الدفاع عن مباراة المنتخب الاولمبي العراقي أمام نظيره التايلاندي اليوم الثلاثاء.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز: "لقد منحنا مدافع الفريق اللاعب زيد تحسين راحة لمدة يوم كان اول امس بعد ان شعر باصابة طفيفة خلف الساق"، مبينا انه "من المؤمل ان يكون جاهزاً لمباراة اليوم أمام تايلاند في حال عدم حدوث مضاعفات طارئة".

واوضح ان "اللاعب زيد شعر بألم في عضلة الساق (الكولف) وقررنا بعد الاستشارة الطبية منحه راحة أول أمس"، مستدركاً بأنه "شارك مع الفريق يوم أمس بالتدريبات بشكل طبيعيي دون ظهور اية اعراض".

وأضاف شنيشل أن "لاعبي المنتخب جاهزون للقاء اليوم، والجميع يتمتع بروح ومعنويات عالية، وهدفهم تحقيق نتيجة جيدة أمام تايلاند".

ولفت إلى أن "فريقنا جاهز رغم الإصابات وعدم التحاق الكثير من المحترفين، ولكنني أثق بجميع اللاعبين"، مبينا انه "قدمنا مباريات قوية ودية أمام منتخبات كبيرة، والبطولة اليوم تختلف عن المباريات الودية علينا التعامل معها وفق الواقع".

وتابع مدرب المنتخب الاولمبي العراقي: "اننا نسعى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، وحصد أول ثلاث نقاط ترفع سقف طموحنا للمباريات المقبلة".