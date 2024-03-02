شنيشل يطمئن الجمهور العراقي عبر شفق نيوز بشأن إصابة "لاوندي"

شفق نيوز/ قال مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم السبت، إن مهاجم المنتخب حسين عبد الله لاوندي تجاوز مرحلة الخطورة بشأن إصابته في الرأس خلال مباراة فريقه الطلبة مع الحدود.

وتعرض "لاوندي" خلال لقاء فريقه الطلبة مع الحدود الى اصابة بعد ارتطامه بالرأس مع مدافع الحدود في الجولة 17 لدوري النجوم التي انتهت بفوز الحدود بنتيجة 1-0.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "الاصابة كما اكد له الطبيب المشرف على حالة لاوندي لا تحتاج لتداخل جراحي"، موضحا ان "لاوندي تجاوز مرحلة الخطر ويحتاج فقط الى راحة وان الامور تسير بصورة جيدة".

واشار الى ان "الدكتور علي الشالجي الطبيب المختص بمتابعة حالة اللاعب حسين لاوندي، اكد ان الفحوصات الصباحية أظهرت توقف النزيف الداخلي وان حالة اللاعب مستقرة ولا تحتاج إلى عملية في الوقت الحالي".

في السياق، ذكر اتحاد الكرة العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "رئيس الاتحاد العراقي لكُرة القدم عدنان درجال يتابع الحالة الصحية لمهاجم منتخبنا الأولمبي ونادي الطلبة، حسين عبدالله لاوندي الراقد في المستشفى بعد تعرضه لإصابة في رأسه".

ويعد اللاعب حسين عبد الله لاوندي من أبرز هدافي منتخب العراق الأولمبي، وأحد أهم الأوراق الرابحة التي يعتمدها مدربه راضي شنيشل، كما يعد من اللاعبين البارزين مع فريق الطلبة وكذلك في دوري نجوم العراق، حيث يمتاز بتسجيل الأهداف بالرأس وبالقدمين، فضلا عن مهاراته العالية وذكائه الميداني المميز.