شنيشل يضم (50) لاعباً لقائمة المنتخب الأولمبي "الأولية" استعداداً لغرب آسيا

شفق نيوز / أعلن المديرُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبي راضي شنيشل، القائمة الأوليّة للمنتخب الأولمبي وضمت (50) لاعباً استعداداً لبُطولةِ غرب آسيا التي سيحتضنها العراق الشهر المقبل.

ووفق بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن "البطولة ستقام للفترة من 12 / 6 ولغاية 20 / 6 / 2023 فيما ضمت القائمةُ الأولية كلاً من: حسن عباس وكرار علاء (القاسم)، ورضا عبد العزيز (الديوانية)، ومحمد محمود (غاز الشمال)، ومحمد حسن وزيد تحسين وحسين عبد الله (الطلبة)، وحسين عامر (الصناعات الكهربائية)، وحيدر عادل (رديف الشرطة)، وأمير نديم (رديف القوة الجوية)، ومصطفى سعدون وأموري فيصل وعلي السجاد (الكهرباء)".

كما ضمت القائمة كلا من "كرار الأمير علي وسالم أحمد ومحمد خضير وسجاد علاء (الميناء)، وهلو فائق وأحمد مكنزي وعلي شاخوان (أربيل)، مجتبى صالح ( القاسم ) وكرار سعد ومصطفى وليد وأحمد شاكر ونهاد محمد (الكرخ)، وكرار محمد ومنتظر محمد (النفط)، وزيد إسماعيل وعبد الله وصفي (نوروز)، وطه علاء (الصناعات الكهربائية) وأمير أحمد (الحدود)، ونور المصطفى غالب وباقر عطوان وزيدان عبد الجبار ورضا فاضل (كربلاء)".

وتابع بيان الاتحاد أن القائمة ضمت ايضاً "منتظر عبد الأمير (القوة الجوية)، وعلاوي كاظم (نفط الوسط)، وساجد عباس (نفط البصرة)، وسيامند عكيد (دهوك)، وجعفر ناصر (نفط ميسان)، وعمار غالب وذو الفقار يونس (الشرطة)، وعبد الله حسون (النجف)، ومصطفى عمران (اتلانتا الايطالي) ويوسف الإمام (مالمو السويدي) وأمين الحموي (هالسنبورغ السويدي) وبلند حسن (غراف شاب الهولندي ) وعلي الموسوي (كوبن هاغن الدنماركي) وعلي محمد حاتم ( لاس روزاس الإسباني ) وكميل سعيد لطيف (ريد ستار السويسري)"

وأوضح الاتحاد في بيانه أنه "سيتم تقليصُ القائمة حسب لوائح بطولةِ غرب آسيا في وقتٍ لاحقٍ تمهيداً لإعلان التجمع الذي يسبق الدخولَ إلى منافساتِ البطولة".