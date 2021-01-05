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شنيشل يضع أوراقه على الطاولة: هذه شروطي لنجاح مهمتي مع الزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-05T07:54:38+0000
شنيشل يضع أوراقه على الطاولة: هذه شروطي لنجاح مهمتي مع الزوراء

شفق نيوز/ اشترط مدرب فريق الزوراء الجديد لكرة القدم راضي شنيشل، يوم الثلاثاء، عدة عوامل لنجاح مهمته مع "النوارس".

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، "لا توجد أي صعوبة في مهمتي مع فريق الزوراء في حال توفرت مستحقات اللاعبين المالية، وتخصيصات مالية  للاحتياجات الأخرى لمشوار الفريق في الجولات المقبلة".

وأضاف أنه بحاجة إلى وقت لمعرفة امكانيات اللاعبين وتشخيص أماكن القوة والضعف في صفوف الفريق وسيتم معالجتها بشكل تدريجي، مبيناً أنه في حال احتاج الفريق لاضافات وسيكون هناك حديث آخر.

واشار الى ان التكاتف والتفاهم ضروري بين الاطراف الثلاثة وهي الإدارة والجهاز الفني واللاعبين فالمدرب جزء من هذه المنظومة ليس بإمكانه انجاح مهمة الفريق وحده.

وأشرف راضي شنيشل وكادره المساعد على اول وحدة تدريبية له أمس الإثنين في ملعب الشالجية وسط دعم جماهيري استعدادا لمواجهة الديوانية يوم غد الاربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري الكرة الممتاز وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي.

ويحتل الزوراء المركز الرابع بترتيب الدوري العراقي بعد سلسلة نتائج متواضعة، وضعتها خلف المتصدر نفط الوسط بفارق سبع نقاط، وأطاحت بمدربه السابق باسم قاسم.

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