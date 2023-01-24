شنيشل يضع خارطة اعداد المنتخب الاولمبي العراقي لأولمبياد باريس

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم راضي شنيشل، ضرورة البدء في بناء المنتخب من الآن استعدادا لاولمبياد باريس 2024.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، بعد ان فقدنا الاستفادة من الفرصة الأولى حددنا شهر اذار المقبل موعداً للتجمع الاول للمنتخب الاولمبي حيث يتزامن مع الفيفا دي الذي يستمر عشرة أيام وبالتالي لا تؤثر على الاندية التي ستتوقف الفترة المذكورة.

واضاف اننا كملاك تدريبي سيكون لدينا إلمام عن اللاعبين خلال مدة التوقف، مبينا أن الفترة كانت بسيطة وسيكون الاختيار مهيئاً لنا خلال متابعة الدوري الممتاز للاعمار المحدد تحت 23 سنة .

واشار الى ان التجمع الثاني سيكون شهر حزيران المقبل والذي تتخلله المشاركة في بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية التي ستكون فرصة لنا لتنظيم المنتخب.

ولفت إلى أن التوقف الثالث والتجمع الاهم والطويل سيكون بعد الدوري الممتاز في شهر آب المقبل، وسيتم التهيئة بشكل جيد ونهائي قبل الدخول في التصفيات الأولية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ونوه شنيشل إلى أنه كان يأمل أن يكون هناك تجمعاً اوليا للمنتخب الأولمبي خلال توقف الدوري اثناء بطولة كأس خليجي 25 كونها كانت فرصة جيدة جدا للبداية الصحيحة لكن الانشغال ببطولة خليجي 25 الذي أسعد العراقيين بالتتويج حال دون تحقيق ذلك.