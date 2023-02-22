شنيشل يشيد بمنتخب شباب العراق قبيل انطلاق نهائيات آسيا: اتابعهم منذ فترة

شفق نيوز/ زار مدربُ المنتخب الأولمبيّ العراقي راضي شنيشل، اليوم الأربعاء، تدريبات مُنتخب الشباب التي أقيمت في ملعبِ المدينة في العاصمةِ بغداد.

ويستعد منتخب الشباب للدخولِ في مُعتركِ نهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من الشهر المقبل إلى الثامن عشر من الشهر نفسه.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شنيشل التقى الجهازَ الفني واللاعبين، وباركَ جهودهم المبذولة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في النهائياتِ الآسيويّة، لما لهذهِ البطولة من أهميةٍ لهذا الجيل الجديد للكرةِ العراقيّة الذي يتابعه منذ فترةٍ، ولديه تصورٌ كاملٌ عن لاعبيه".

من جانبه، أشاد مدربُ منتخب الشباب عماد محمد، بهذه الزيارة، واصفاً إياها بالإيجابيّة، وتمثل حافزًا عالياً للجهاز التدريبيّ واللاعبين في هذا الوقت قبيل دخول النهائياتِ الآسيويّة.

وتمنَى محمد على مدربِ المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل التواجد لمتابعةِ منتخب الشباب في أوزبكستان لما لهذا الحضور من دافعٍ إيجابي للجميع في النهائياتِ الآسيويّة ومتابعة لاعبي المنتخب عن قرب.

يذكر أن منتخبَ الشباب سيغادر إلى أوزبكستان يوم الأحد المقبل للمشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا للشباب، حيث سيلاقي في الأول من الشهر المقبل، منتخبَ إندونيسيا في أولى مبارياته في تلك النهائيات.