شنيشل يشيد بروحية لاعبي الأولمبي ويخص "كميل" وعينه على الفريق الإيراني "المحترم"

شفق نيوز/ أثنَى مدربُ المنتخب الأولمبيّ العراقي راضي شنيشل على أداءِ اللاعبين في مواجهةِ المنتخب العمانيّ التي انتهت بالفوز بهدفٍ من دون ردٍّ في المباراةِ التي جرت مساء اليوم في ملعبِ المدينة ضمن منافساتِ نصف نهائي غرب آسيا دون 23 عاماً.

وقال شنيشل في المؤتمرِ الصحفيّ الذي لحقَ المباراة: إن الفريقَ قدّم مباراةً كبيرةً أمام الفريقِ العمانيّ الذي يعدُّ من المنتخباتِ المُميزةِ في البطولةِ كونه فريقاً منظماً جداً ، ويلعب بشكلٍ مميزٍ، ويضم مجموعةً طيبةً من اللاعبين المُميزين.

وأوضح: إن نظامَ البطولةِ لم يخدمنا، ولم يوفر لنا وقتاً كافياً للتحضيرِ للمباريات، والمنتخبُ العماني كانت لديه فترةُ استراحة أكثر، ومع ذلك كان لاعبونا على قدرٍ كبيرٍ من المسؤوليةِ، وخرجنا من المباراةِ ببطاقةِ التأهل للمباراةِ النهائيّة.

وأشار إلى: إنه حققَ الهدفَ الأهم، وهو الوصول لآخر دقيقةٍ من منافساتِ البطولة، والاستفادة من جميع المبارياتِ التنافسيّة، لافتاً بعد الوصول للنهائي: لا شك فالتفكيرُ سينصبُ على تحقيقِ اللقب رغم أن الفريقَ الإيراني فريقٌ محترمٌ، ونحن نحترمُ جميع الفرق المنافسة.

وفي معرضِ إجابته عن سببِ تألق الحارس كميل سعد، أوضح: انه حارسٌ جيد، ولديه مواصفاتٌ أوروبيّة، وهو اكتشافُ البطولة، ولن أبالغ إن قلت سيكون من بين أفضل الحراس، وتميزه في البطولةِ يحسب له ولمن منحه الفرصة.