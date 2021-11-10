شنيشل يشخّص خطأين لأدفوكات قُبيل مباراة سوريا

شفق نيوز/ اعتبر مدرب نادي القوة الجوية راضي شنيشل بان مباراة المنتخب العراق يوم غد الخميس أمام سوريا ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم ستكون صعبة لاسيما وأن الفريق السوري لايوجد لديه خيار اخر الا الفوز كونه يتذيل المجموعة.

وقال شنيشل لشفق نيوز، إن "المدرب ادفوكات باتت بحوزته معلومات كافية عن اللاعب العراقي من فكر وعقلية ومستوى واداء"، مبينا انه سيسعى لحل كافة العقبات التي واجهته والثغرات التي وجدت في صفوف الفريق خلال المباريات السابقة.

وبين ان "من الامور السلبية التي عمل بها ادفوكات هو التجديد في تشكيلة المنتخب من مباراة لاخرى، وهذا خطأ يفقد اللاعبين الانسحام بسبب التغييرات والتجديد بشكل متواصل، مشيرا الى انه كلما استقر اللاعبون لفترة أطول نرى الاستقرار والانسجام ويطبقون الجمل التكتيكية بالكامل.

وتابع شنيشل قائلا، "شخصياً كنت ضد استدعاء ادفوكات للاعبي الاولمبي"، موضحا "كان يحب ان ينضج لاعب المنتخب الاولمبي اكثر وان ياخذ فرصته مع فريقه اكثر، فانا باعتقادي مباراة واحدة او مباراتين ليست مقياساً لسحبه للوطني لكن مع هذا اتمنى للاعبين الجدد الموفقية والنجاح".

وشدد على "ضرورة الهدوء وعدم تأثر اللاعبين بالضغوطات، وان اهم شيء هو الثقة بالنفس من اجل كسب النقاط الثلاث المهمة امام سوريا".

ويلاقي المنتخب الوطني العراقي في مباراة مهمة يوم غد الخميس نظيره السوري ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم.