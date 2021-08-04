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شنيشل يستقيل من تدريب الزوراء ويفشي "سراً" لشفق نيوز

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-04T07:58:59+0000
شنيشل يستقيل من تدريب الزوراء ويفشي "سراً" لشفق نيوز

شفق نيوز/ قدم مدرب الزوراء راضي شنيشل، يوم الاربعاء، استقالته من تدريب نادي الزوراء احتجاجاً على الوضع المادي الصعب الذي يمر به النادي وعدم ايجاد الادارة الحلول لإقناع وزارة النقل بتوفير الدعم.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، "قدمت استقالتي رسميا للادارة، وهي نهائية وبلا رجعة لان الحلول اصبحت مستحيلة وغير موجودة" ، مضيفا انه من ناحيته لايحمل الادارة بل يحمل وزارة النقل التي لم تف بصرف باقي المستحقات.

واشار الى ان "نادي الزوراء اصبح غير قادر على التعاقد مع لاعبين على مستوى عال"، مبينا أنه "مطالب من الجمهور بتحقيق انجاز وفي ظل هذا الخلل المالي الصعب الذي تعانيه الادارة لا يمكن ذلك".

واوضح شنيشل، انا "لا انتقد ادارة الزوراء لكنني انتقد وزارة النقل التي اخلفت بوعدها ولم تصرف باقي المستحقات لتسديد أجور اللاعبين".

وتابع، "انا شخصيا لايهمني الجانب المادي والجميع يعلم بذلك لكن ما يهمني هو دفع مستحقات اللاعبين". واكد بانة لا ينوي التدريب لصالح أي ناد خلال الموسم المقبل بعد قرار استقالته من الزوراء.

وأفشى شنيشل سراً قائلا، إنه "سيدخل خلال هذه الفترة معايشة طويلة الامد في اسبانيا لتطوير امكانياته في التدريب وقد انجز كافة الاجراءات بغية البدء بالمعايشة".

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