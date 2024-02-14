شنيشل يستدعي نجوم الأولمبي ويستبعد الأعمار الكبيرة

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، يوم الأربعاء، عدم استدعاء لاعبي المنتخب الأول، لغاية الآن، لكنه استدعى لاعبين محترفين من الأعمار المحددة لتشكيلة الفريق.

وقال شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إنه لم يقرر بعد دعوة لاعبين من الأعمار الكبيرة كما تناولت الأنباء بانه دعا اللاعب (بشار رسن)، بيد أنه سيقوم بدعوة ثلاثة لاعبين من الأعمار الكبيرة، مردفاً: "بعد تأهل المنتخب العراقي إلى أولمبياد باريس، حينها سنحتاج لاعبين خبرة لدعم المنتخب الاولمبي".

وأوضح أن "نظام الاتحاد الدولي يجيز لأي منتخب أولمبي أن يشرك ثلاثة لاعبين من أعمار فوق المقررة"، مبيناً أن "أعمار الأولمبي حددت تحت 23 سنة".

وأشار إلى أنه "اتفق مع اتحاد الكرة لدعوة أسماء عديدة من الأعمار الداخلة ضمن الأولمبي"، لافتاً إلى أن "الأسماء التي سيتم دعوتها من الأسماء المؤثرة".

وبين شنيشل، أن "من أبرز الأسماء التي تم الاتفاق لدعوتها من الذين مثلوا المنتخب في بطولة آسيا الأخيرة هي (إقبال زيدان، ويوسف الامين، وحسين علي، وعلي الحمادي، ومنتظر ماجد، وعلي الموسوي)، إلى جانب أسماء هي بالمنتخب الأولمبي".

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي ستنطلق منافساتها في الخامس عشر من شهر نيسان المقبل.