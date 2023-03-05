شنيشل يستدعي لاعب مالمو السويدي "يوسف الإمام"

شفق نيوز / وجّه مدربُ المنتخب الأولمبيّ العراقي لكُرةِ القدم، راضي شنيشل، يوم الأحد، دعوةَ لمحترف نادي مالمو السويدي "يوسف الإمام" للانضمامِ إلى المنتخبِ الأولمبيّ، تمهيداً للدخول في غمار منافساتِ بُطولةِ الدوحة الدوليّة المزمع انطلاقها من 20 إلى 28 من الشهر الحالي.

وكان شنيشل قد اختار اختار قائمته الأوليّة في (33) لاعباً بين محلي ومحترف تمّ اختيارهم بعد متابعةٍ امتدت لفترةٍ طويلةٍ ومفاضلة بين الجميع لاختيار الأنسب، استعداداً لبطولةِ الدوحة الدوليّة التي تستضيفها قطر للفترة من 20 حتى 29 من شهر آذار / مارس الحالي.

وتألفت القائمة من أحمد شاكر ومصطفى وليد وكرار سعد ونهاد محمد من الكرخ، ومصطفى سعدون واموري فيصل من الكهرباء، وحسين عامر وطه علاء من الصناعات الكهربائية، ومنتظر محمد وكرار محمد من النفط، وزيد إسماعيل وعبد الله وصفي من نوروز، وزيدان عبد الجبار ورضا فاضل من كربلاء، وحسين عبدالله ومحمد حسن من الطلبة، وذوالفقار يونس وعمار غالب من الشرطة، ومنتظر عبد الأمير من القوة الجوية، وأمير أحمد من الحدود، وسيامند عكيد من دهوك، وجعفر ناصر من نفط ميسان، وأحمد مكنزي من أربيل، ورضا عبد العزيز من الديوانية، وسالم أحمد وكرار الأمير علي من الميناء، ومحمد محمود من غاز الشمال.

كما ضمت القائمة (6) لاعبين محترفين هم كل من: مانوئيل ايليا (تفينتي الهولندي)، علي حيدر (ستوك سيتي الإنجليزي)، مصطفى عمران (اتلانتا الإيطالي)، إيفرت بارام (نورنبيرج الألماني)، هاني نصير (تريلبورغ السويدي)، ماركو فرج (ستومسجودسيت النرويجي).