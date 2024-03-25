شنيشل يرسم خريطة طريق الأولمبي العراقي إلى أولمبياد باريس عبر الدوحة

شفق نيوز/ حدد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، بداية شهر نيسان المقبل، موعداً لمغادرة المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة إلى قطر، استعداداً للبطولة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الأولمبي العراقي سيتوجه إلى قطر يوم 7 من شهر نيسان المقبل للدخول بمعسكر تدريبي قصير قبل الدخول في منافسات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024".

وأشار إلى اتفاق مؤكد ونهائي بين الاتحادين العراقي والياباني على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين الأولمبيين يوم 11 نيسان المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وهو وقت مثالي يسبق الدخول بمنافسات آسيا واللقاء الرسمي الأول أمام منتخب تايلاند يوم 16 نيسان.

وأوضح شنيشل، أن "المعسكر التدريبي للمنتخب الجاري حالياً في البصرة، بدأ يوم 16 ويختتم غداً، ليعود الوفد إلى بغداد بعد غد الأربعاء، ويتوجه بعدها عبر مطار بغداد الدولي إلى قطر يوم 7 نيسان المقبل، للدخول بمرحلة إعداد أخيرة بمعسكر تدريبي قصير قبل خوض المنافسات الرسمية الحاسمة".

وكانت قرعة البطولة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، قد أوقعت المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية وتايلاند وطاجيكستان.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بعد خوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر انطلاقها بقطر يوم 15 نيسان المقبل، بينما يلعب منتخب المركز الرابع في ملحق عالمي للحصول على فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية.