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شنيشل يدعو لاعبين جدد إلى قائمة الوطني العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-11T12:15:40+0000
شنيشل يدعو لاعبين جدد إلى قائمة الوطني العراقي

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي راضي شنيشل، اليوم الاحد، إضافة لاعبين جدد إلى قائمة المنتخب، وهما كل من  لاعب الشرطة كرار عامر وحارس مرمى الطلبة دلوڤان مهدي.

ذكر ذلك اتحاد الكرة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وأوضح  أنهما سيلتحقان بالمعسكر الذي سينطلقُ في الرابع عشر من الشهر الحالي.

على صعيد متصل، قلصت قائمةُ المنتخب العراقي لأسباب تنوعت ما بين الإصابة والإدارية، حيث يتعذرُ على كل من كارديو صديق وبسام شاكر ورسلان حنون وأحمد باسل عن التواجد مع المنتخب الوطني، ومن المؤمل أن تشهد القائمةُ في الأيام القليلة المقبلة إضافة لاعبين جدد استعداداً للمشاركة في بطولة الأردن الدولية للفترة من 23-27 أيلول الحالي.

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