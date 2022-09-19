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شنيشل يختار (23) لاعباً للمنتخب العراقي المشارك في بطولة الأردن الدولية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-19T19:15:37+0000
شنيشل يختار (23) لاعباً للمنتخب العراقي المشارك في بطولة الأردن الدولية

شفق نيوز/ أعلنَ مدربُ المُـنتخب العراقي "راضي شنيشل" قائمةَ اللاعبين النهائيّة المُستدعاة للمُشاركةِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 23-27 أيلول/ سبتمبر الحالي.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن القائمةُ ضمت (23) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن ، دلوڤان مهدي ، حسن أحمد، مناف يونس، كرار عامر، زيد تحسين، أحمد عبد الحسين، حمزه عدنان، محمد علي عبود، شهاب رزاق، حسين علي، إبراهيم بايش، شيركو كريم، حسن عبد الكريم، اسو رستم، أمير العماري ، ميرخاس دوسكي ، أيمن حسين ، أمجد عطوان ، هيران أحمد، آلاي فاضل، عباس محمد، ريوان أمين. 

وتجدرُ الإشارة إلى أن المنتخبَ العراقي قد خاضَ عصر اليوم الاثنين مباراةً تجريبيّةً ضد نادي الشرطةِ احتضنها ملعبُ المدينة، وانتهت بفوزِ المنتخبِ الوطنيّ بهدفٍ حملَ إمضاءَ اللاعب اسو رستم.

ومن المؤمل أن يغادرَ وفدُ المنتخب الوطنيّ عصر الأربعاء إلى المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة، قبل أن يخوضَ غداً آخرَ وحداته التدريبيّة.

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