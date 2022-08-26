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شنيشل يختار اشرف وناجي وحميد مساعدين في المنتخب الاولمبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-26T04:25:54+0000
شنيشل يختار اشرف وناجي وحميد مساعدين في المنتخب الاولمبي

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل عن الجهاز الفني الذي سيساعده في مهمته التدريبية للمرحلة المقبلة.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز لقد تم اختيار المدرب نزار اشرف مدرباً مساعداً وصالح حميد مدرباً لحراس المرمى وعبد الامير ناجي محللاً.

واضاف شنيشل ان المدربين سيرافقوه بمهمته خلال الاستحقاقات المقبلة واقربها البطولة الرباعية المقررة في الاردن شهر ايلول المقبل.

وبين انه اختار مساعديه في ضوء الخبرة الجيدة التي يتمتعون بها المساعدين الثلاثة.

وستقام البطولة الرباعية للمدة من 19 - 27 أيلول المقبل في العاصمة عمان، ضمن أيام فيفا المعتمدة بمشاركة العراق وسلطنة عمان وسوريا والاردن.

 

 

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