شنيشل يخاطب "الامة الزورائية": مباراة الخميس مفصلية لا تقبل القسمة

شفق نيوز/ أعلن مدرب نادي الزوراء، أن مباراة ديربي "مهمة ومفصلية" ستجمع فريقه الزوراء مع الشرطة على ملعب الشعب الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل، في دور نصف نهائي بطولة كأس العراق بكرة القدم.

وقال شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إن المباراة مصيرية ولاتقبل القسمة على اثنين وسنسعى بكل ما اوتينا من قوة لكسب اللقاء، مؤكداً أن هذا يعتمد على تلقي اللاعبين للتوجيهات التي سنعطيها لهم قبل المباراة وتطبيقها داخل المستطيل الاخضر بغية تحقيق نتيجة طيبة نسعد بها الجمهور وتؤهلنا للمباراة النهائية وتقربنا من اللقب .

وكشف أن اهم مايواجه الفريق في اللقاء هو غياب ابرز ثمانية لاعبين مؤثرين في صفوف الفريق، خمسة منهم التحقوا بالمنتخب وثلاثة بدواعي مختلفة .

وأشار إلى أن ثقته عالية باللاعبين المتبقين لخوض لقاء ديربي العاصمة بعد غد الخميس، مؤكداً أن فريق الزوراء عريق وله تاريخ حافل ونتمنى ان نضيف لانجازاته انجاز اخر تفخر به "الامة الزورائية".