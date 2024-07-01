شنيشل يحسم تسمية كادره المساعد لأولمبياد باريس

شفق نيوز/ حسم مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، يوم الاثنين، التشكيلة النهائية للكادر التدريبي المساعد، الذي سيشارك في أولمبياد باريس الشهر المقبل.

وقال شنيشل، لوكالة شفق نيوز: "لقد تم الاستقرار بشكل نهائي عن التشكيلة الفنية للكادر المساعد للمنتخب الأولمبي الذي سيدخل غمار منافسات أولمبياد باريس 2024.

وأضاف أن "الكادر التدريبي المساعد سيتألف من المساعدين الإسباني بابلو غرانديز، وقصي منير، ومدرب الحراس الإسباني ديفد فإلا، ومدرب اللياقة إسماعيل سليم، والمحلل الفني عبد الأمير ناجي".

وتأهل المنتخب العراقي إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس 2024.

وسيشارك المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بالأولمبياد إلى جانب الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.