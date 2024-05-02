شنيشل يحدد شرطين لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لباريس

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الاولمبي العراقي نظيره الاندنوسي عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الخميس في ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة في لقاء مصيري لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

وقال مدرب المنتخب العراقي راضي شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة اليوم ستكون مصيرية لكلا المنتخبين"، مؤكدا ان "المنتخب الاندنوسي لايستهان به اذ اصبحت فرق شرق اسيا تخطط بشكل جيد بعد أن عملت على تطوير نفسها في الاونة الاخيرة".

واضاف "لا استطيع ان اتحدث عن نتيجة مباراة اليوم"، مؤكدا أن "الفوز يتحقق في حال كان اللاعبون بيومهم ويقدمون مستوى جيدا، وكذلك في حال تقليل الأخطاء واستغلال الفرص".

وأكد شنيشل ان "لاعبينا على قدر من المسؤولية، وهم جاهزون للقاء اليوم، وكلهم اصرار على تحقيق الفوز وخطف البطاقة الثالثة المؤهلة الى باريس وهذا بالتأكيد أُمنية كل عراقي".