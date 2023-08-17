شنيشل يتنفس الصعداء بعد تأمين مباريات دولية للأولمبي: هذه أمنيتي الوحيدة

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب العراق الاولمبي راضي شنيشل، اليوم الخميس، عن سعيه لإدخال المنتخب أجواء المباريات التنافسية بعد تأمين مباريات دولية ودية، فيما أعرب عن أمله بالخروج من هذه المباريات بلا إصابات للاعبين.

وكان اتحاد الكرة العراقي اعلن عن مواعيد المباريات التي سيخوضها المنتخب الأولمبي وديا على ملعب البصرة الدولي، حيث سيواجه الاولمبي العراقي نظيره السوداني في مباراتين يومي 21 - 25 من الشهر الحالي، كما سيلاقي كذلك منتخب اليمن الاولمبي يوم 28 آب الجاري، بينما يواجه المنتخب الاولمبي العماني يوم 31 من الشهر نفسه.

وقال شنيشل في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "ومنذ مدة طويلة لم ندخل أجواء المباريات التنافسية بعد بطولة غرب اسيا وهذا يتطلب منا اعادة وضع اللاعبين من خلال خوض مباريات تنافسية تعيدنا الى اجواء التنافس وانسجام اللاعبين وخلق روح الفريق الواحد".

وأضاف انه "سيمنح الفرصة للاعبين الذين تم استدعائهم للمنتخب في المواجهات الأربعة، (مباراتين امام السودان ومباراة واحدة امام عمان واليمن)، بغية التعرف على قدرات وامكانيات اللاعبين والذي سيخدم منهم مشوار المنتخب خلال رحلته بالتصفيات الاسيوية المؤهلة الى النهائيات واولمبياد باريس 2024"، مبيناً ان "اجواء البصرة مشابهة لاجواء الكويت التي ستحتضن تصفيات مجموعتنا في السادس من ايلول المقبل".

وتابع شنيشل انه "سيسعى جاهداً لغيصال المستوى البدني والمهاري للاعبين للهدف المرجو"، لافتاً الى اننا "نامل ان تخرج المباريات بدون اصابة للاعبينا سيما وان هنالك لاعبين مؤثرين نتمنى الحفاظ عليهم ولا نريد ان نخسرهم".

يذكر ان المنتخب الاولمبي كان ينوي الدخول بمعسكر تدريبي في مصر الا انه الغي بسبب تاخر تأشيرات الدخول لمصر مما ادى الى اقامة المنتخب الاولمبي بمعسكره الحالي الذي بدأ يوم أمس الأربعاء في البصرة.