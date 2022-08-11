شنيشل يتعهد ببناء جيل لخوض أولمبياد باريس ويعقد اجتماعه الأول مع إتحاد الكرة

شفق نيوز/ ذكر مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، يوم الخميس، انه سيعقد اجتماعا مع اتحاد الكرة لأول مرة منذ تسلمه منصبه، وذلك الأسبوع المقبل بهدف مناقشة آلية إدارة المنتخب الأولمبي للمرحلة المقبلة وطرح الرؤيا المستقبلية بين الطرفين ، ولاسيما تسلمه المهمة رسميا.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، انه سيطرح وجهات نظره واحتياجاته للبدء بعملية التدريب ، مبينا أنه لم يسم الجهاز الفني المساعد لغاية الآن إلا أنه قرر ان يكون له مساعد مدرب عراقي، و مساعد مدرب آخر اجنبي، ومدرب حراس عراقي، ومدرب لياقة اجنبي .

واضاف انه سيعتمد بالتشكيلة على الأسماء السابقة التي مثلت المنتخب الاولمبي في عهد المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب ، فضلا عن دعوة اسماء لاعبين مغتربين عراقيين، قائلا: ستتم دعوة الذين يخدمون المنتخب في مشواره المقبل .

كما لفت شنيشل إلى أن الاجتماع مع الاتحاد سيكون ذا اهمية سنناقش خلاله عددا من الجوانب المهمة التي تخص مشوار منتخبنا الأولمبي خلال استحقاقاته المقبلة. وأوضح أنه سيطرح وجهة نظره على الاتحاد ليسأل هل انه يرغب ببناء جيل لتمثيل العراق في اولمبياد باريس 2024 ، وقال إنه في حال كان ينوي الاتحاد ذلك ضمن خطته فسأستعين بلاعبين بعمر 20 عاماً لتصل اعمارهم مع انطلاق الاولمبياد الى 23 وهو العمر الذي يسمح له اللعب في الأولمبياد ، وفي حال كان للاتحاد وجهة نظر أخرى فستتم مناقشتها والخروج بقرار يخدم منتخبنا الاولمبي .

أما بشأن التسريبات التي تتحدث عن أن الاتحاد ينوي تكليفه بقيادة المنتخب الأول في البطولة الرباعية المقبلة المقررة في الأردن الشهر المقبل ، قال لم أفاتح من أية جهة ولم أُبلغ بهذا التكليف نهائياً، وقد قرأت ذلك في وسائل الإعلام فقط ، مشيرا إلى أنه جاهز لاي مهمة الهدف منها خدمة الكرة العراقية، وانه لن يمانع في حال تم تكليفه بذلك لحين تسمية مدرب اجنبي .

وختم انه سيطلب من اتحاد الكرة عقد مؤتمر صحفي بحضور كل وسائل الإعلام للإجابة على الاسئلة المتعلقة، وذلك بعد اجتماع اتحاد الكرة والاتفاق على الأمور التي تخص المنتخب الأولمبي كافة.