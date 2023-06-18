شنيشل يتعهد ببذل قصارى الجهود لتحقيق اللقب الاول بتاريخ الاولمبي العراقي

شفق نيوز/ تعهد المدير الفني للمنتخب العراقي الاولمبي راضي شنيشل، يوم الأحد، ببذل قصارى الجهود لتحقيق الفوز على عمان في نصف نهائي بطولة غرب آسيا والتأهل الى النهائي وتحقيق اللقب الاول بتاريخ الاولمبي العراقي.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة اليوم أمام عمان في نصف نهائي غرب اسيا تعتبر مصيرية سيما أن نتيجة الفوز ستؤهل منتخبنا للمباراة النهائية والاقتراب من اللقب الاول بتاريخ المنتخبات الاولمبية العراقية كون منتخباتنا الاولمبية السابقة لم تحصل على اللقب من قبل".

واضاف ان "المنتخب العراقي بدأ بتقديم مستوى أفضل من مباراة لاخرى ونطمع أن يكون اللاعبون بيومهم ويقدموا كل ما لديهم للخروج فائزين بلقاء اليوم أمام عمان وبلوغ مباراة الختام".

واشار الى ان "ثقته عالية باللاعبين وان المنتخب جاهز للقاء اليوم أمام سلطنة عمان الذي يعتبر من المنتخبات التي نحترمها لما تمتلكه من عناصر جيدة".

وتابع "اننا كملاك تدريبي نبحث عن الاستقرار الفني في كل مباراة ، لافتاً ان ذلك ينعكس ايجاباً على المستوى العام ، سيما أن البطولة تعد محطة مهمة في مشوار تحضيراتنا قبل المشاركة في التصفياتِ الاسيوية المقبلة".

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا عن مواعيد مباريات دور نصف النهائي للبطولة التي يحتضنها ملعب المدينة في العاصمة بغداد اليوم الأحد.

وتجمع المباراة الاولى منتخبا ايران والاردن عند الساعة السادسة مساءً بينما تجمع المباراة الثانية المنتخب العراقي ونظيره العماني عند الساعة التاسعة مساء.