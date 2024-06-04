شنيشل يتحدث عن إبعاد مساعديه "أشرف وحميد": لتجديد الأفكار الفنية وتبادل الخبرات

شفق نيوز/ تحدث مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل عن أسباب إبعاد المدرب المساعد الاول نزار اشرف ومدرب حراس المرمى صالح حميد من الطاقم التدريبي، مشيرا إلى أن ابعادهما لم يأتِ بسبب عدم القناعة بقدراتهما بل جاءت لأسباب أخرى.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز؛ إن سبب قراره بإبعاد مساعديه اللذين رافقاه في التأهل الى باريس هو لتجديد الأفكار الفنية، مؤكداً أن نزار أشرف وصالح حميد من الكفاءات الفنية الفعالة وان أبعادها لم يكن تقليلا من أدائهم الفني بل جاء عن قناعتي لأجل التغيير.

واوضح ان "السبب الرئيسي لقرار الإبعاد واستبدالهما بكادر الاسباني (بابلو غرانديز مدرباً مساعداً، ومدرب حراس المرمى الإسباني دافيد فاله)، هو لتبادل الخبرات والتوسيع بالأمور الفنية أكثر، لاسيما ونحن مقبلين على اكبر بطولة أولمبية لم يتبقَ على انطلاقها إلا أيام قليلة".

وبين ان "بابلو ودافيد سيكونان عاملان مساعدان لي وسيضيفان جوانب فنية جديدة للفريق وهنا لابد من التجديد والتغيير بهدف التطوير والاستفادة من معلومات جديدة".

من جانب اخر؛ اكد شنيشل أن سبب إلغاء مباراتي نيوزيلندا والبارغواي جاء لعدم تثبيت وتحديد موعد المباراتين المقررتين مع المنتخبين، مبينا ان المنتخبين كانا يرغبان تثبيت الموعد باسرع وقت لكن لم يتم ذلك لأسباب تنظيمية، ليلجأ المنتخبان الى خوض مباريات مع منتخبات أخرى.