شنيشل: مستعدون لمباراة اليابان وطموحنا التأهل إلى الأولمبياد

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الأحد، أن طموح الكادر التدريبي واللاعبين هو التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال شنيشل خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة المؤتمرات بملعب جاسم بن حمد الذي يحتضن غداً مباراة المنتخبين العراقي والياباني "طموحنا التأهل للأولمبياد وذلك سيكون دافعاً قوياً لرفد المنتخب الوطني بالعديد من اللاعبين الجيدين لتوسيع القاعدة، وأن تكون كرتنا في المقدمة آسيوياً".

وأضاف "المنتخب يشهد حالة من الاستقرار، وأتمنى تعويض غياب منتظر محمد بسبب الحرمان، ولدي الثقة الكاملة بجميع اللاعبين أن يقدموا أقصى ما لديهم في المباراة".

وعن تأثير الضغوط على اللاعب علي جاسم، أجاب شنيشل "اللاعب علي جاسم لديه نضج كروي وبراعة في الملعب، يطبق الواجبات ويساعد زملاءه وهو مكسب لأي منتخب ويتعامل مع الضغوط بأريحية تامة".

من جانبه، أوضح قائد المنتخب الاولمبي زيد تحسين "ندرك مسؤولية وأهمية المباراة التي نتطلع فيها إلى حسم التأهل لأولمبياد باريس على الرغم من صعوبة المهمة".

وتابع "مباراتنا مع اليابان تتسم بالقوة وعلينا كلاعبين أن نطبق تعليمات الملاك التدريبي ونلعب بتركيز عالٍ وبروح واحدة للظهور بأفضل المستويات أمام اليابان التي تقربنا من حسم التأهل إلى الأولمبياد".