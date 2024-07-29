شنيشل: مجموعة العراق هي الأصعب في الأولمبياد ومباراتنا مع المغرب "تاريخية"

شفق نيوز/ وصف المدير الفني للمنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الاثنين، المجموعة التي تضم "أسود الرافدين" في أولمبياد باريس بأنها "الأصعب" من بين المجموعات الأخرى، فيما اعتبر مباراة العراق والمغرب بـ"التاريخية".

وقال شنيشل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أغلب التوقعات كانت تشير إلى أن المنتخب الأولمبي سيذهب للمشاركة فقط وليس للمنافسة، وهذا أمر طبيعي وأنت تلعب في مجموعة هي الأصعب بين المجموعات المتبارية، ولكن عطاء ومثابرة لاعبينا غير الموازين لاسيما في المواجهة الأولى التي فزنا بها على منتخب قوي وعنيد هو المنتخب الأوكراني الذي ما زلت أقول إنه رقم صعب، والدليل فوزه على المنتخب المغربي لتعود جميع المنتخبات إلى نقطة الصفر مجدداً، ويكون الحسم في المواجهتين الأخيرتين".

وأضاف "مباراتنا أمام المغرب هي مباراة للتاريخ، ونحن نحترم إمكانيات وتاريخ الكرة المغربية التي تضم نجوماً كبار لكن لدينا القدرة والإمكانية على الحد من خطورتهم، وسنلعب بشكل مغاير تماماً لأنها مباراة حاسمة ولا تقبل القسمة على اثنين، مع أمنياتنا بأن تكون النتيجة لصالحنا ومواصلة المشوار الأولمبي إلى أبعد نقطة، وأنت تواجه منتخبات كبيرة باستعدادات عالية جداً".

وتابع شنيشل "استدعاء لاعبي الخبرة للمحفل الأولمبي بالتأكيد لزيادة الخبرة في الميدان، وبالتالي الحديث عن هذا اللاعب أو ذاك أمر مرهون بنا كجهاز فني، أما بالنسبة للمدافع سعد ناطق فهو الآن في مرحلة جيدة بعد تماثله للشفاء وربما سيكون أحد أدواتنا في مواجهة المنتخب المغربي لما يمتلكه من خبرة دفاعية نعول عليها كثيرة في لقاء الحسم يوم غد".

ونوه إلى أن "الجميع يعلم أن المنتخبات الأولمبية هي المنتخبات الرسمية الأولى لدول العالم، فأغلب اللاعبين تحت سن 23 عاماً ويلعبون في دوريات عالمية كبرى، وهناك أسماء حققت أكثر من ذلك كروياً وأعمارهم لم تتجاوز 20 عاماً، لذلك هي بطولة منتخبات وليس كما يتصور البعض أنها منتخبات أقل مستوى من المنتخبات الأولى، وأي نتيجة تتحقق في الأولمبياد هي إنجاز بحد ذاته يضاف إلى إنجاز الوصول إلى الأولمبياد".