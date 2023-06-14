شنيشل: لاعبونا منهكون ولن نتقاسم النقاط مع الإمارات

شفق نيوز / علّق مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، يوم الأربعاء، على لقاء فريقه الأولمبي أمام نظيره الإماراتي، ضمن الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا المقررة يوم الجمعة المقبل.

ورأى شنيشل، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "أداء المنتخب الإماراتي الذي سبق أن شاهد مبارياته في بطولة قطر الدولية، قادر على صنع الفارق، لامتلاكه لاعبين مميزين".

وقال: "علينا أن نتعامل بواقعية أكثر في المباراة، خصوصاً أن أغلب اللاعبين منهكين بدنياً بحكم نهاية الموسم الكروي، فضلاً عن الأجواء الحارة لتزامن البطولة في منتصف فصل الصيف، لكن لا بد أن نتعامل مع هذه الجزئية المهمة بالصورة الأمثل".

وشدد شنيشل، على ضرورة، نسيان مباراة المنتخب الأولمبي أمام الأردن، بالقول: "صفحة مواجهة الأردن بسلبياتها وإيجابياتها قد طويت من أجل استثمار الوقت"، مستدركاً: "نركز الآن على المواجهة التي لا تقبل القسمة على اثنين ضمن حساباتِ التأهل".

وكان المنتخب الأولمبي العراقي، قد تعادل مع نظيره الأردني بهدفين لهدفين، في مستهل مشواره ببطولة غرب آسيا المقامة في بغداد وكربلاء.