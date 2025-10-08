شنيشل عن وضع المنتخب العراقي: هناك أزمة في الظهير الأيمن والدفاع

شفق نيوز- بغداد

أكد مدرب منتخب العراق السابق ومدرب نادي الكهرباء راضي شنيشل، يوم الأربعاء، أن مركز الظهير الأيمن في صفوف المنتخب الوطني العراقي يواجه حالة من عدم الاستقرار في الفترة الحالية.

وقال شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إن اختيار اللاعب المناسب لهذا المركز مسؤولية المدرب غراهام ارنولد، ويجب أن يتم عبر رؤية فنية دقيقة تعتمد على المتابعة والاختيار المدروس".

وابدى استغرابه من بعض الآراء الجماهيرية التي تطالب باشراك اللاعب ابراهيم بايش في مركز الظهير الأيمن، مضيفاً أن هذا الطرح يقلل من قيمة وإمكانات اللاعب الفنية ويضعه في مكان لا يتناسب مع خصائصه الفنية وأسلوبه داخل الملعب.

وأشار شنيشل، إلى أن مركز قلب الدفاع ايضاً يعاني من نقص واضح في العناصر القادرة على تقديم الأداء المطلوب، معتبراً أن هناك حاجة لوجود لاعبين يمتلكون مقومات الدفاع العصري من حيث التمركز والسرعة والالتحام والقدرة على بناء الهجمة من الخلف.

وختم شنيشل حديثه قائلاً إن "المنتخب الوطني يمتلك مواهب كبيرة، لكنها بحاجة الى توظيف صحيح و خيارات مدروسة لضمان تحقيق نتائج ايجابية تسعد الجماهير وتليق باسم العراق".

وتنطلق، اليوم الأربعاء، مواجهات الملحق الآسيوي لكرة القدم المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تستضيف مباريات الملحق الآسيوي المملكة العربية السعودية وقطر.

ويواجه المنتخب الوطني العراقي نظيره الاندونيسي في أولى مبارياته في المجموعة الثانية يوم السبت المقبل، في مباراة لا بديل فيها عن الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل قبل مواجهة السعودية يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر.