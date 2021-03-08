شنيشل ضد جلب حكام اجانب للقاء الزوراء والجوية: التكهن بالنتيجة صعب

شفق نيوز/ ذكر راضي شنيشل مدرب كرة الزوراء ان يوم الخميس المقبل؛ سيشهد مباراة كلاسيكو حقيقي، معربا عن أمله بأن يرتقي لقاء الجوية والزوراء لمستوى اسم الفريقين وتاريخهما.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز؛ كلي امل بأن ترتقي المباراة للمستوى الفني الذي يليق بالفريقين واتمنى ان يكون التركيز على الجانب الفني والابتعاد عن الشد العصبي وكثرة الاعتراضات على قرارات الحكام، مبينا أن من الصعب عليه التكهن بنتيجة اللقاء لقوة الفريقين ومن يقدم افضل هو من سيحصد النقاط الثلاثة.

واضاف ان المباراة تعد الأبرز في البطولة وهي قمة جماهيرية، لكنها لم تكن نهائية ولا حاسمة بل تكون نقاطها مهمة جدا كونها تقلص الفارق في حال فوزنا لتكون المنافسة أشد، لافتا إلى ان اربعة الى خمسة فرق تتنافس في المراكز الاولى منها النجف والشرطة ونرى الفرق التي تتذيل القائمة تتنافس على الفوز، وهذا بالتأكيد جانب إيجابي يؤكد تقارب المستوى ولايوجد فريق قوي ولا اخر ضعيف كل الفرق يجب أن نحسب لها حساب.

وأكد أنه ضد الاتفاق مع حكام خارجيين، مشيرا الى ان حكامنا على قدر من المسؤولية ويمتلكون الامكانية والخبرة لادارة اي لقاء مهما كان قويا.

وتابع شنيشل؛ قد نضع علامة استفهام على اداء الحكام لكن الاخطاء واردة كون الحكم انسان يخطئ احياناً ويصيب، ونأمل أن يتجنب الوقوع في الأخطاء في المرحلة المقبلة.

ويحتل الزوراء المركز الثاني بترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 22 برصيد 41 نقطة ، بينما يتصدر الجوية القائمة برصيد 47 نقطة.