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شنيشل: أشركنا ستة لاعبين من الوجوهِ الجديدة وأداء المنتخب العراقيّ كان جيداً رغم الخسارة

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-23T19:27:57+0000
شنيشل: أشركنا ستة لاعبين من الوجوهِ الجديدة وأداء المنتخب العراقيّ كان جيداً رغم الخسارة

شفق نيوز/ حسمت ركلاتُ الترجيح مواجهةَ العراق وعمان ضمن بطولةِ الأردن الدوليّة، اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاءِ الوقت الأصلي بالتعادلِ بهدفٍ لكل منهما.

وأوضحَ مدرب المنتخب الوطنيّ، راضي شنيشل، في حديثه بعد نهايةِ المباراةِ للتلفزيون الأردني وتابعته وكالة شفق نيوز؛ إن أداءَ المنتخب العراقيّ كان جيداً بالرغم من خسارةِ المباراة بركلاتِ الترجيح التي لم تبتسم لفريقنا.

وأضافَ: عمدنا إلى إشراكِ ستة لاعبين من الوجوهِ الجديدة التي شاركت لأول مرةٍ بقميص المنتخبِ الوطنيّ والتي من المؤمل أن تكون مستقبلَ الكرة العراقيّة، وقياساً لقصر فترةِ الإعداد وعدم انتظام المسابقاتِ المحليّة في العراق، حيث لغاية الآن لم يبدأ الدوري العراقي، ومعظم اللاعبين أدائهم البدني في تفاوتٍ، لذلك أجد إننا تعاملنا مع المباراةِ بواقعيةٍ، وبناءً على ذلك اعتبر أداء فريقنا جيداً.

وعن التراجعِ والتخبط الذي يحدثُ للكرةِ العراقيّة، اعتبر شنيشل: إن تغيير المدربين وعدم الاستقرار واحدٌ من الأسباب المهمة والرئيسيّة بعدم الوصولِ إلى نتائج مرضيةٍ كون الاستقرار من شأنه أن يخلق المعرفةَ والدراية التامة للمدربِ بلاعبيه وفق استراتيجيّة تهدفُ لبناء منتخبٍ قوي.

وأضاف إنه تسلم زمامَ قيادة المنتخب الوطنيّ كمدربِ طوارئ، وإن هدفه الأساسي هو قيادةُ المنتخب الأولمبيّ. 

أما صانعُ هدف العراق اللاعب أمجد عطوان، فتحدث قائلاً : لم يحالفنا الحظ في ركلاتِ الترجيح بالرغم من تقدمنا مرتين وتألق جلال حسن، لكن ما قدمناه في المباراةِ يعدُّ جيداً، ونتأمل أن نظهر بشكلٍ طيبٍ في المواجهةِ المقبلة بغض النظر عن المنافس سواء أكان السوري أو الأردني.

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