شنيشل: سنعطي فرصة للاعبين الجدد في مباراتنا أمام الإمارات اليوم

شفق نيوز/ يخوض المنتخب الاولمبي العراقي اليوم الثلاثاء، مباراته الودية الثالثة بمعسكره التدريبي أمام منتخب الإمارات الأولمبي.

وقال مدرب المنتخب راضي شنيشل لوكالة شفق نيوز؛ إن "الفريق مستعد للقاء اليوم وستكون مباراة ثالثة مهمة للاعبين، سيما وان الأولمبي العراقي يواجه فريقاً جيداً مثل المنتخب الاماراتي".

وبين اننا سنحاول من خلال تجريبية اليوم ابقاء الفريق بمستوى المباريات وسنعطي الفرصة للاعبين جدد لتوسعة قاعدة المنتخب.

وأضاف ان "هدفنا هو خلق الانسجام والتفاهم بين صفوف لاعبي المنتخب ومشاهدة أداء ومستوى جيد والخروج بنتائج مرضية خلال اللقاء التجريبي الذي نخوضه اليوم".

وكان المنتخب الأولمبي العراقي فاز على نظيره المصري بهدف دون رد السبت الماضي في مباراة تجريبية ثانية استضافها ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بمدينة دبي استعداداً للبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.