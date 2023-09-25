شنيشل: دعوة لاعبي الأولمبي للمنتخب الوطني خطأ كبير يؤثر على الاستقرار

شفق نيوز/ انتقد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الاثنين، استدعاء عدد من لاعبيه وضمهم للمنتخب الأول من قبل المدرب الإسباني خيسوس كاساس، معتبراً أن هذا الإجراء يؤدي إلى عدم الاستقرار.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "كاساس دعا عدداً من أبرز لاعبي المنتخب الأولمبي لضمهم في صفوف المنتخب العراقي الأول وهذا خطأ كبير سيجعل اللاعب يرفض العودة للأولمبي مرة أخرى وهذا سيؤثر على مشوار إعداد المنتخب الأولمبي واستقراره قبل الدخول في نهائيات آسيا".

واستدرك "أنا لم أمتعض مما حدث لكنني دعوت لاستقرار المنتخبات فقط إذ يجب أن يتدرج الفريق من الناشئين والشباب والأولمبي ومن ثم المنتخب الأول، هذا التدرج مهم لبناء اللاعب وإيصاله للجاهزية التامة".

وأشار إلى أن "هناك استحقاقاً للأولمبي لابد من الاستعداد له على أفضل حال وهو الدخول للمنافسات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024".

وكان المنتخب الأولمبي العراقي قد خطف بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية المقبلة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مع أفضل أربعة منتخبات في المركز الثاني من 11 مجموعة، بالإضافة إلى منتخب قطر الدولة المستضيفة للنهائيات.