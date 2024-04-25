شنيشل: جاهزون للقاء مصيري و وضعنا خطة تتناسب مع المنتخب الفيتنامي

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الاولمبي العراقي نظيره الفيتنامي في مباراة تقام غدا الجمعة في ملعب الجنوب المونديالي في الساعة الثامنة والنصف مساءً ، ضمن الدور ربع النهائي لمنافسات اسيا المؤهلة الى أولمبياد باريس 2024.

وبهذا الصدد اكد مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، ان المنتخب الاولمبي العراقي جاهز للقاء اليوم أمام فيتنام الذي يعد من الفرق الجيدة في البطولة ، مبينا أن مباراة اليوم تعتبر مصيرية ومهمة و تؤهلنا في حال الفوز الى دور النصف النهائي .

وأوضح، لوكالة شفق نيوز ان كل لاعبي الاولمبي جاهزون للقاء اليوم باستثناء اللاعب حسن خالد الذي اصيب في مباراة طاجكيستان بعد ان اظهر الفحص الطبي وجود تمزق في الأربطة الخارجية للركبة مع شد في الرباط الصليبي الأمامي ما يتطلب منه الراحة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة مع إعطاء العلاج اللازم.

وأضاف شنيشل أنه "علينا ان نرى كل المنتخبات بعينٍ واحدة ونتعامل مع كل مباراة حسب أسلوب لعبه فلا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف، فإن كل المنتخبات حضرت الى قطر للتنافس مع المنتخبات الأخرى".

وأشار مدرب المنتخب الاولمبي الى انه وضع خطة تتناسب مع مباراة الغد، ولابد من تحقيق الفوز للاقتراب من التأهل إلى كأس العالم للمنتخبات الأولمبية.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لمواجهة غينيا ممثلة قارة أفريقيا، في مباراة الملحق العالمي، بطموح الحصول على مقعد رابع لقارة آسيا في أولمبياد باريس.