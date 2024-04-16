شنيشل بعد خسارته أمام تايلاند: حظوظنا مازالت قائمة

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الثلاثاء، أن خسارة مباراة لا تعني مغادرة النهائيات، فما زالت هناك مباراتان سنقاتل من أجل الحصول على نقاطهما.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب الأولمبي العراقي ونظيره التايلاندي التي اقيمت اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من نهائيات آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس والتي انتهت بفوز تايلاند 2-0.

وقال مدربُ المنتخب: لم يقدم اللاعبون المستوى الفني المطلوب منهم الذي قدموه في المباريات السابقة، لاسيما أن المنتخب توفرت له سُبل الإعداد الصحيح، ولكنه لم يقدم هويته وصورته المعهودة في المباراة.

وأشار شنيشل إلى إن حظوظنا ما زالت قائمةً، وسنعملُ على رفع الروح المعنوية للاعبين للظهور بمُستوى فني أفضل في المباراة المُقبلة، لتعويض ضياع النقاط أمام تايلاند.