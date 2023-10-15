شنيشل بعد اختتام معسكر الأولمبي: منحنا الفرصة للاعبين وسنتابعهم مع أنديتهم

شفق نيوز/ اختتم المنتخبُ الأولمبيّ العراقيّ، مساء اليوم الأحد، معسكره التدريبيّ الذي استمرَ من 8 إلى 15 من شهر تشرين الأول الحالي وسعود الى بغداد، بعد خوض مباراتين وديتين مع المغرب صاحبَ الأرض، إضافةً إلى منتخب الدومنيكان في إطار استعداداتِ المنتخب الأولمبيّ للاستحقاقّ القاري.

وقال راضي شنيشل مدرب المنتخب بتصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "سيتم في الفترةِ القليلة المُقبلة استئناف العمل لتنفيذ متطلباتِ المحطة التحضيريّة المقبلة في إطارِ النهج الاستعداديّ الموضوع مسبقاً للوصول إلى قطر بأتم الجاهزيّة".

وأضاف مدربُ المنتخب الأولمبي؛ أن "من الايجابياتِ التي سعى لها الجهازُ الفنيّ في مباراتي المغرب والدومنيكان هي منح أكبر وقتٍ ممكنٍ لجميع اللاعبين للتعبير عن إمكانياتهم الفنيّة والبدنيّة، وهذا ما تحققَ باستثناءِ اللاعبين منتظر عبد الأمير وذو الفقار يونس بسبب تعرضهما لوعكةٍ صحيةٍ في الفترة الماضية".

ولفت إلى أن "الجهازَ الفنيّ سيتابعُ عن كثبٍ جميعَ اللاعبين مع أنديتهم، والعمل إحصائياً على الجوانب البدنيّة من خلال التواصل مع اللاعبين ومدربيهم لنكون دائماً في الصُورةِ كون الجميع يعي تماماً أن الفترة المُقبلة لن تكون هناك فتراتُ إعداد مطولةٍ، لذا كانت نصيحتنا لجميع اللاعبين بضرورةِ الاهتمام بالجانب البدنيّ مع الجوانب الفنيّة الأخرى".