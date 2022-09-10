شنيشل: الأولمبي سيضم أعماراً حقيقية وأبواب المنتخب مشرعة للأكفأ

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم راضي شنيشل، يوم السبت، أن برنامج إعداده للمنتخب أصبح جاهزاً، ولم يتبق سوى بدء التجمع، فيما أشار إلى أنه لم يغبن حق أي لاعب، وأبواب المنتخب مشرعة للأكفأ.

وقال شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إن "برنامجه سيبدأ بإدارة المنتخب استعداداً لبطولة الأردن، حيث جرت تسمية اللاعبين عن قناعة تامة وهم خليط من الشباب والمحترفين ولاعبي منتخب سابقين".

وأضاف أنه "سيمنح الفرصة للاعبين لم يأخذوا فرصهم رغم استحقاقهم تمثيل المنتخب"، مبيناً أن "المنتخب الوطني سيتجمع في الرابع عشر من الشهر الحالي بمعسكر تدريبي استعداداً للمشاركة في البطولة الرباعية المقررة في الأردن للمدة 23-27 من الشهر الحالي".

وأشار شنيشل، إلى أنه "تعاقد مع الاتحاد لتدريب الاولمبي ثلاث سنوات، وانه خلال هذه المدة سيبداً بوضع ستراتيجية خاصة للمنتخب الأولمبي، بالتعاون مع اتحاد الكرة، لاسيما أنه سيعتمد في مشروعه على أعمار حقيقية"، مردفاً بالقول: "دعوتي ستكون لاعمار صغيرة تنحصر ما بين 19 إلى 20 عاماً، لتكون جاهزة للأولمبياد بعد ثلاثة أعوام".

وخلص شنيشل، إلى القول إن "من يستحق تمثيل الأولمبي سيكون ضمن الفريق"، موضحاً أن "أبواب الفريق ستبقى مشرعة للأكفأ خلال ما يقدمه اللاعب في الدوري الممتاز المقرر انطلاقه مطلع الشهر المقبل".

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرةِ القدم، قد أعلن قائمة اللاعبين المستدعاة لبطولة الأردن الدولية.

وضمت القائمة (31) لاعباً هم كل من : جلال حسن ، أحمد باسل ، حسن أحمد ، حسن حبيب ، مارتن حداد ، رسلان حنون ، مناف يونس ، كاردو صديق ، علي فائز ، زيد تحسين ، مهند جعاز ، ميرخاس دوسكي ، حمزه عدنان ، حسين عمار ، الآي فاضل ، أحمد عبد الحسين ، أمجد عطوان ، محمد علي عبود ، شهاب رزاق ، أمير العماري ، هيران أحمد ، محمد قاسم ، إبراهيم بايش ، حسين علي ، بسام شاكر ، أحمد فرحان ، حسن عبد الكريم ، شيركو كريم ، أيمن حسين ، اسو رستم، وكاع رمضان.