شنيشل: الأولمبية أوفت بالتزاماتها وتجمع اللاعبين يعيق تحضيراتنا لأولمبياد باريس

شفق نيوز/ كشف المدير الفني للمنتخب الأولمبي بكرة القدم راضي شنيشل، يوم الجمعة، عن أن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أوفت بكل التزاماتها تجاه المنتخب الأولمبي، في حين لفت إلى أن استمرار الدوري العراقي يعيق تجمع اللاعبين حتى الآن.

وقال شنيشل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الأولمبية أوفت بالتزاماتها تجاه لاعبي المنتخب الأولمبي، ومنها الدعم اللوجستي وتكريم اللاعبين، وهو ما منح المنتخب حافزًا معنويًا ودافعاً كبيرًا لتقديم الأفضل، وبذل قصارى الجهود، وأن الكادر التدريبي والإداري واللاعبين، يثمنون هذه الرعاية والاهتمام من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن وأعضاء المكتب التنفيذي".

وأوضح إن "هناك معوقات تواجه مهمتنا في بطولة عالية المستوى، ومن تلك المعوقات الفنية، بل أبرزها هو عدم تجمع اللاعبين بسبب دوري نجوم العراق" ، منوهاً إلى أن "أغلب لاعبي المنتخبين الوطني والأولمبي منشغلون بدوري الكرة، والمدرب يحتاج إلى تجمع اللاعبين وتجانسهم وانسجامهم لأطول مدة ممكنة، ولكن للأسف الدوري المحلي ما زال مستمرا، وننتظر نهايته لغرض تجمع اللاعبين".

وأضاف مدرب المنتخب الأولمبي:" سنواجه ثلاث مدارس كروية مختلفة، الأرجنتين وأوكرانيا والمغرب، وكل مدرسة لها نهجها الخاص، لذلك يجب أن نتعامل مع كل مباراة بأسلوب مختلف، لاسيما أن هذه المنتخبات استعدت وتهيأت قبلنا بسبب انتهاء مواسمهم الكروية، ودخلت معسكرات تدريبية وخاضت عدة مباريات تجريبية، على عكسنا فهناك معسكر مرتقب في فرنسا تتخلله مباراة تجريبية واحدة فقط مع المنتخب المصري، لذا فهذه أبرز المعوقات الفنية التي تواجهنا حالياً".

واختتم شنيشل حديثه بالقول:" بإذن الله سنسعى جاهدين على أن لا نضيع ثقةً وُضعت بنا، أو دعماً قُدم لنا، ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق نتائج ايجابية ترفع اسم العراق عاليا في أولمبياد باريس".