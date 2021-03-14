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شنيشل: الزوراء سيعود لأجواء التنافس ومن يتحدث عن حسم الدوري لا يفهم بكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-14T08:18:31+0000
شنيشل: الزوراء سيعود لأجواء التنافس ومن يتحدث عن حسم الدوري لا يفهم بكرة القدم

شفق نيوز/ اكد مدرب فريق الزوراء راضي شنيشل، يوم الأحد، أن فريق الزوراء قادر على العودة باسرع وقت لأجواء المنافسة.

وقال راضي شنيشل لوكالة شفق نيوز؛ اننا نعمل على معالجة الجانب النفسي كي لا تؤثر خسارتنا امام القوة الجوية على معنويات اللاعبين، مبينا أن كبار الفرق خسرت مبارياتها في مناسبات مهمة وهذا امر طبيعي يحدث مع اغلب الفرق المعروفة.

واوضح ان الزوراء سيعود وينهض من جديد ولن تؤثر عليه الكبوة التي تعرض لها امام القوة الجوية في مباراته الاخيرة بعد الخسارة بهدفين دون رد ضمن الجولة 23.

وابدى شنيشل ارتياحه لوجود اكثر من منافس على المراكز المقدمة مثل فريق النجف ونفط الوسط وغيرها .

وابدى شنيشل استغرابه من الذين يقولون ان الدوري حسم من الآن لحساب فريق معين، لافتاً إلى أن الذي يقول ذلك لا يفهم بكرة القدم شيء فأن المنافسات مستمرة وهنالك خمسة عشر دور ربما تحدث فيها مفاجأت بالنتائج ومتغيرات في المراكز.

ويحتل فريق الزوراء المركز

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