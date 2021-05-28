شنيشل: الحدود لا يستهان به ونطمح للذهاب بعيدا في الكأس

شفق نيوز / أكد مدرب نادي الزوراء، راضي شنيشل، يوم الجمعة، أن مباراة فريقه المقبلة بدور الـ 8 لبطولة الكأس، أمام الحدود، في غاية الأهمية، وأن نظيره لا يستهان به.

وذكر شنيشل، لوكالة شفق نيوز، أن "الزوراء سيواجه فريقا قويا ومنافسا ولا بد من اللعب بواقعية عالية معه ولا ننظر الى مركزه المتأخر بالدوري".

وتابع: "الزوراء سيدخل المباراة بدون لاعبي المنتخب وبنقص تسعة لاعبين وبهذا سيعاني من إرباك كبير، وهذا واقع حال وسنلعب حسب الإمكانيات الموجودة".

وأشار إلى أن "الزوراء لا يريد أن يبرر قبل المباراة لكن هذا هو الواقع فالفريق يعاني نقصا عدديا واضحا، ومع هذا يواصل الفريق استعداداته وسيسعى الدخول للمباراة بثقة عالية وهدفه بلوغ دور نصف نهائي البطولة ومن ثم المباراة النهائية واللقب".

ولفت شنيشل، إلى أن "بطولات الكأس في كل العالم لا تعرف بفرق صغيرة وأخرى كبيرة فكم من فرق تلعب بالدرجة الأولى حصلت على لقب بطولة الكأس بعد منافسة شرسة".

ووضعت القرعة الشرطة بمواجهة الميناء البصري، على ملعب الشعب، والقوة الجوية ضد زاخو على ملعب الأخير، والزوراء بمواجهة الحدود على ملعب الشعب ايضا، بينما أسفرت القرعة عن مواجهة بين الكرخ ونفط البصرة على ملعب أحمد راضي.

ويخوض الزوراء مباراته المقبلة أمام الحدود في دور الـ 8 أمام الحدود في ملعب الشعب الدولي في الثالث من الشهر المقبل.