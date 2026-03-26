شملت منع سفر نادٍ للسعودية.. إيران تحظر لعب فرقها في "دول معادية"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت وزارة الرياضة الإيرانية، يوم الخميس، حظر سفر المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية لخوض مباريات في دول وصفتها بـ"المتخاصمة"، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بسلامة رياضييها.

وبحسب خبر أوردته وكالة فارس الايرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، جاء هذا القرار في بيان رسمي أصدرته الوزارة تعقيبا على تقارير حول احتمال إقامة مباراة نادي تراكتور سازي تبيرز الإيراني ومنافسه شباب الأهلي الإماراتي ضمن منافسات "دوري أبطال آسيا للنخبة" على الأراضي السعودية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الحظر سيبقى ساريا "حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أن القرار يشمل الدول "التي تعتبر معادية وغير قادرة على ضمان أمن الرياضيين وأعضاء البعثات الإيرانية".

وأضاف البيان أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم والأندية المعنية ملزمون بإخطار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) بهذا القرار، والمطالبة بنقل المباريات المقررة في تلك الدول إلى ملاعب محايدة.