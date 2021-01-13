شمران مدربا للنجف خلفاً للمستقيل حسن احمد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي النجف يوم الاربعاء عن تسمية مدربها الجديد خلفا للمدرب السابق حسن احمد .

وقال رحيم لفتة عضو النادي لوكالة شفق نيوز ان الاختيار وقع على المدرب النجفي هاتف شمران الذي سبق له أن تولى تدريب الفريق في بطولات سابقة .

واضاف ان الادارة سمت ايضا الجهاز المساعد وهم من ابناء النجف جميعا ، حيدر عبودي وماجد نجم وجاسب سلطان .

واشار الى ان الادارة منذ يومين اجتمعت للاتفاق مع ابن النادي هاتف واليوم تمت مصادقة عقده بعد الاتفاق على كل التفاصيل .

وكان فريق النجف فاز على الكرخ في لقاء مؤجل من الدور الـ16 بهدفين لهدف بدون مدرب اول .