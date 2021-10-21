شكوى واعتداء دامٍ خلال مباراة زاخو والشرطة

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي زاخو تقديمه شكوى لاتحاد الكرة ضد نادي الشرطة جراء دخول الجمهور إلى الملعب رغم العقوبة المفروضة على النادي خلال مباراة الفريق يوم الخميس.

كما شهدت المباراة اعتداء دامياً من قبل لاعبي الشرطة على لاعب برازيلي محترف في صفوف زاخو مع إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وقال طه زاخولي مشرف فريق زاخو لوكالة شفق نيوز، ان "نادي زاخو قدم اعتراضه على نادي الشرطة بسبب دخول جمهوره للملعب رغم انه معاقب في الموسم السابق بسبب احداث مباراة الشرطة والديوانية في ملعب الشعب".

واضاف زاخولي ان "الهيئة التطبيعية السابقة عاقبت نادي الشرطة بحرمان حضور جمهوره خمس مباريات من الدوري الممتاز بسبب شغب واعتداء الجمهور على ادارة ولاعبي الديوانية الموسم السابق".

واشار الى ان "العقوبة تبقى سارية حتى وان كانت في الموسم السابق".

وكان فريق الشرطة قد فاز في المباراة على ضيفه زاخو بثلاث اهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز.

في الأثناء، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن لاعبي نادي الشرطة اعتدوا بالضرب على محترف زاخو البرازيلي برونو.

وظهر برونو في صور وهو ملطخ بالدماء عندما كان يغادر أرضية الملعب.