شكوى تجبر اتحاد الكرة على الغاء لجنتين مهمتين في دوري نجوم العراق (وثائق)

شفق نيوز/ اجتمعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة علي والي ونائبه سلام أحمد وعضوية نصير جبار وأحمد عباس واتخذت قرارها بشأن الشكوى المقدمة من عضو مكتب التنفيذي كوفند عبد الخالق مسعود بتاريخ 21 تشرين الأول من العام الحالي والتي تضمنت الطعن بآلية تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف لدور نجوم العراق .

ولأن اللجنة التنفيذية قد خالفت نص المادة 61 من النظام الأساسي 2021 النافذ في تشكيل اللجنة القضائية المستقلة كما لم تتم المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية، وهذا يشكل خرقا قانوني واضحا كون قرار الهيئة على له أهمية في مسار الاتحاد العراقي لكرة القدم.

‏وعلى هذا الاساس تقرر إلغاء لجنتي الانضباط والاستئناف بحسب كتاب حصلت عليه وكالة شفق نيوز، رغم أن العمل بهما قد بدأ منذ أشهر .

واكد مصدر في الاتحاد للوكالة، ان وجود لجنتين غير معترف بهما يكلف الاتحاد اموالاً طائلة اضافية، ولهذا فإن ما بني على باطل فهو باطل .

واشار الى ان اي لجنة تشكل لابد ان تخضع لتصويت الهيئة العامة، وهذا مالم يحدث، وعليه تم الغاء لجنتي الانضباط والاستئناف الخاصة بدوري نجوم العراق .