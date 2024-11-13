شكوى برلمانية ضد اتحاد الكرة وشركة "أخفت" تذاكر مباراة العراق والأردن

شفق نيوز/ حرك عضو لجنة الاستثمار النيابية ضياء هندي الحسناوي، يوم الأربعاء، شكوى على الاتحاد العراقي لكرة القدم وشركة خاصة بسبب ما وصفه بـ"استغلال عاطفة الجماهير العراقية" من قبل الشركة، ورفع سعر تذاكر مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الأردني في البصرة.

وجاء في وثيقة الشكوى التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن تحريك الشكوى جاء "انطلاقاً من دورنا الرقابي وتلبية لمناشدات الجماهير الرياضية وروابط تشجيع المنتخب العراقي حول العقد المبرم بين الاتحاد العراقي لكرة القدم وشركة (المنارة) للتسويق والإعلان".

وأضاف "قامت الشركة باستغلال عاطفة الجماهير وإخفاء تذاكر حضور مباراة العراق والأردن والتي ستقام يوم غد الخميس على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، حيث وصل سعر التذكرة الـVIP من 50 إلى 390 ألف دينار عراقي وسعر التذكرة العادية من 15 إلى 85 ألف دينار عراقي".

وانتقد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية محسن السعيدي، يوم الاثنين الماضي، اتحاد الكرة العراقي بشأن بيع تذاكر مباراة منتخب العراق أمام الأردن في البصرة، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، مؤكداً أن بيع التذاكر تم حصرها في يد السوق السوداء وشركات النقل بعيداً عن منافذ بيعها للجماهير.

وقال السعيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "لن نسكت على عملية التحايل وحصر البيع بيد السوق السوداء وشركات النقل وعدم بيعها بشكل شفاف في منافذ البيع المتفق عليها في عموم العراق، وهو ما جعل جماهيرنا تعيش في أزمة حقيقية للحصول على التذاكر ومساندة منتخبنا الوطني في المباراة المرتقبة ضمن تصفيات كأس العالم".

وتابع السعيدي: "سنحاسب كل شخص وكل شركة تسببت بحصر التذاكر في زاوية واحدة من أجل الاستفادة وبيعها بأسعار مضاعفة، مستغلين الشغف الكبير لجماهيرنا التي تقف خلف منتخبنا في كل الأوقات ومهما كان سعر التذاكر".

وكان المتعهد الرسمي لبيع تذاكر مباريات المنتخب العراقي والاردني المقرر في البصرة الخميس المقبل علي فليح، قد كشف يوم الاثنين الماضي، عن نفاد تذاكر مباراة الفريقين.

وقال فليح لشفق نيوز، إن "التذاكر نفدت بعد ان تم طرحها في الأسواق صباح اليوم، وتم بيعها بالكامل"، مبيناً أن "البيع شهد اقبالاً جماهيرياً واسعاً لاقتناء التذاكر من المنافذ المخصصة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية إضافة إلى محافظة البصرة صاحبة الضيافة".

‏وأضاف: "لقد قمنا ببيع التذاكر بأسعارنا الرسمية فقد شهد هذا اليوم إقبال المواطنين منذ الصباح وقد بيعت التذاكر بالكامل".

وبين: "لقد بعنا تذكرة واحدة لكل مشجع او اثنين في حال معه عائلته وذلك للتمكن من السيطرة على تجار السوق السوداء وقطع الطريق أمامهم من بيعها بسعر أغلى على المواطنين".

وأشار إلى "إننا كمتعهدين أنهينا التزامنا اما اذا حدث بيع هنا وهناك بدءاً من يوم غد فنحن غير مسؤولين عما قد يحدث".