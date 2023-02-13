شكوك بشأن مشاركة مبابي ضد بايرن ميونيخ غداً

شفق نيوز/ تحوم الشكوك بشأن مشاركة كيليان مبابي في مواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء، على ملعب بارك دي برنس، رغم ظهور اسمه ضمن تشكيلة باريس سان جرمان.

وأصيب مبابي في أول شباط/فبراير، وثارت شكوك بشأن مشاركته أمام بطل ألمانيا بعدما أعلن باريس سان جرمان أنه سيغيب لثلاثة أسابيع قبل مشاركته في المران الجماعي أمس الأحد، واليوم الاثنين.

وقال كريستوف غالتييه، مدرب الفريق، أمس اﻷول السبت إنه "لن يجازف" بمبابي.

وعاد أيضا ليونيل ميسي ولاعب الوسط المؤثر ماركو فيراتي من الإصابة.

وقال غالتييه في المؤتمر الصحفي: "ما أستطيع قوله لكم إن الفريق الذي سيلعب غدا لن يكون مماثلا للتشكيلة التي لعبت ضد موناكو.

وأردف أن "كيليان (مبابي) شارك في تدريب اليوم كاملا. لم أكن أعتقد أنه سيكون بوسعه الظهور على أرض الملعب أمس. اتخذنا القرار بمشاركته في التدريبات الجماعية اليوم".

لكن غالتيبه قال: "لسنا متأكدين بعد من إمكانية وجوده في قائمة المباراة، سنقرر غدا بعد التشاور معه وأيضا مع الطاقم الطبي "إذا انضم لقائمة المباراة فإنه سيشارك".

وتراجعت نتائج سان جرمان مؤخرا، وخسر 3-1 في ضيافة موناكو في الدوري الفرنسي يوم السبت ليتلقى الهزيمة الرابعة بجميع المسابقات منذ مطلع العام الجديد.

وسيحتاج باريس لاستعادة مستواه ضد بايرن.

وقال نيمار: "لدينا القدرة (للتحول لوضع دوري أبطال أوروبا). أؤمن بنفسي كثيرا. أعرف ما يمكنني القيام به وأتحلى بالتواضع. إنها مباراة مهمة غدا، ونحن مستعدون لها. الفريق جاهز لمباراة كبيرة غدا. أحب خوض المباريات الكبيرة ضد الفرق الكبيرة".

وقال غالتييه "أعلم أن فريقي سيرفع مستواه. لا أعتقد أن بايرن هو المرشح. الأمور 50-50. إنها مباراة في دوري أبطال أوروبا ولن يتأهل أي فريق بعد مباراة الغد. بايرن أفضل مؤخرا ولبعض الأسباب لم يكن هذا حالنا لكنني أمتلك تشكيلة أكبر تحت تصرفي غدا".