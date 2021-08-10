سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شكاوى على 3 فرق عراقية بشأن مستحقات مالية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-10T13:45:55+0000
شكاوى على 3 فرق عراقية بشأن مستحقات مالية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة شؤون اللاعبين في الهيئة التطبيعية، يوم الثلاثاء، إقامة 3 شكاوى على أندية الطلبة والميناء وأمانة بغداد بشأن مستحقات مالية للاعبيها.

ودعت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ممثل نادي (الطلبة) لـ"الحضور الى مقر الاتحاد، يوم الأحد 22 آب الحالي، عند الساعة 11 صباحاً، وذلك بشأن الدعوى المقدمة من قبل المدرب حمزة هادي محسن  المطالب بمستحقاته المالية التي بذمة النادي ،  على أن يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويل رسمي من إدارة النادي".

كما دعت  اللجنة ايضا في نفس التاريخ عند الساعة 12 ظهراً، ممثل نادي (الميناء) للحضور الى مقر الاتحاد، وذلك حول الدعوى المقدمة من قبل اللاعبين المدرجة أسماؤهم في أدناه بشأن مستحقات مالية بذمة النادي، على أن يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويل رسمي من إدارة النادي".

والأسماء وفقا للبيان هي: "عمار جبار مطلك، عبد الله محسن صادق، كرار محمد محيسن".

ودعت اللجنة ايضاً ممثل نادي (أمانة بغداد) لـ"الحضور الى مقر الاتحاد ، في اليوم ذاته عند الساعة 11 والنصف صباحاً، وذلك بشأن الدعوى المقدمة من قبل اللاعب (مهند رزيج اسود) بشأن مستحقات مالية، على أن يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويل رسمي من إدارة النادي".

related

التطبيعية تتراجع عن تسمية أحد المدربين الاسباني والهولندي لقيادة الأولمبي العراقي

Date: 2021-05-22 13:34:22
التطبيعية تتراجع عن تسمية أحد المدربين الاسباني والهولندي لقيادة الأولمبي العراقي

التطبيعية تحدد موعد انطلاق تجارب اكتشاف المواهب الكروية العراقية

Date: 2021-08-10 12:03:56
التطبيعية تحدد موعد انطلاق تجارب اكتشاف المواهب الكروية العراقية

نتائج انتخابات الاتحاد الفرعي للكرة العراقية في محافظتين

Date: 2021-07-03 09:27:57
نتائج انتخابات الاتحاد الفرعي للكرة العراقية في محافظتين

التطبيعية بانتظار أموال من الكاظمي للتعاقد مع مدرب "كبير" للمنتخب العراقي

Date: 2021-07-18 09:27:45
التطبيعية بانتظار أموال من الكاظمي للتعاقد مع مدرب "كبير" للمنتخب العراقي

شامل كامل: لا مدرب محلي للمنتخب الاولمبي العراقي

Date: 2021-05-25 10:48:07
شامل كامل: لا مدرب محلي للمنتخب الاولمبي العراقي

التطبيعية تكشف حقيقة تسمية مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني خلفا لكاتانيتش

Date: 2021-07-03 10:53:07
التطبيعية تكشف حقيقة تسمية مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني خلفا لكاتانيتش

التطبيعية: كيروش أحد الخيارات الثلاثة لتدريب المنتخب ولم نحسم التسمية بعد

Date: 2021-07-21 08:04:37
التطبيعية: كيروش أحد الخيارات الثلاثة لتدريب المنتخب ولم نحسم التسمية بعد

الاتحادات الفرعية في اتحاد الكرة العراقي تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021

Date: 2021-05-30 14:46:08
الاتحادات الفرعية في اتحاد الكرة العراقي تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021