شكاوى على 3 فرق عراقية بشأن مستحقات مالية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة شؤون اللاعبين في الهيئة التطبيعية، يوم الثلاثاء، إقامة 3 شكاوى على أندية الطلبة والميناء وأمانة بغداد بشأن مستحقات مالية للاعبيها.

ودعت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ممثل نادي (الطلبة) لـ"الحضور الى مقر الاتحاد، يوم الأحد 22 آب الحالي، عند الساعة 11 صباحاً، وذلك بشأن الدعوى المقدمة من قبل المدرب حمزة هادي محسن المطالب بمستحقاته المالية التي بذمة النادي ، على أن يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويل رسمي من إدارة النادي".

كما دعت اللجنة ايضا في نفس التاريخ عند الساعة 12 ظهراً، ممثل نادي (الميناء) للحضور الى مقر الاتحاد، وذلك حول الدعوى المقدمة من قبل اللاعبين المدرجة أسماؤهم في أدناه بشأن مستحقات مالية بذمة النادي، على أن يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويل رسمي من إدارة النادي".

والأسماء وفقا للبيان هي: "عمار جبار مطلك، عبد الله محسن صادق، كرار محمد محيسن".

ودعت اللجنة ايضاً ممثل نادي (أمانة بغداد) لـ"الحضور الى مقر الاتحاد ، في اليوم ذاته عند الساعة 11 والنصف صباحاً، وذلك بشأن الدعوى المقدمة من قبل اللاعب (مهند رزيج اسود) بشأن مستحقات مالية، على أن يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويل رسمي من إدارة النادي".