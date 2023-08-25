شقيقان عراقيان يحققان بطولة الأردن للقفز الاولمبي

شفق نيوز/ تمكن الفارس العراقي حمزة العليان، من تحقيق لقب دوري الاتحاد الاردني للفروسية لفعالية قفز الحواجز في بطولة الأردن للقفز الأولمبي.

وحصد العليان على اعلى مجموع من النقاط التراكمية متفوقا على أقرب منافسيه اخيه الفارس همام العليان والذي حقق صدارة الاسبوع السادس لمنافسات قفز الحواجز ، بارتفاع 115 و120سم، متفوقاً على 18 فارساً شاركوا في المنافسة حيث تزينت منصات التتويج بالمركزين الأول والثاني لهذين الشقيقين.

يذكر أن الفارس العراقي همام العليان حقق المركز الأول في بطولة الأردن الدولية لفعالية قفز الحواجز لفئة 120 - 125 سم ، بمشاركة 23 فارسة وفارساً مطلع آب الحالي.