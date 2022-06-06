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شفق نيوز توضح حظوظ المنتخب الأولمبي العراقي في كأس آسيا.. الكويت حاسمة

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-06T12:32:14+0000
شفق نيوز توضح حظوظ المنتخب الأولمبي العراقي في كأس آسيا.. الكويت حاسمة

شفق نيوز / يلتقي المنتخب الأولمبي العراقي مع نظيره الكويتي، يوم غد الثلاثاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، في مباراة مصيرية تحدد حظوظ المنتخب ، التي توضحها شفق نيوز حسب معطيات النقاط والمباريات في المجموعة.

ويستضيف الملعب المركزي (كارشي) في اوزبكستان المباراة في الساعة الرابعة عصراً حسب توقيت بغداد ضمن نهائيات كاس اسيا لكرة القدم.

وستكون المباراة حاسمة مصيرية تدخل بحسابات معقدة اذ يمتلك المنتخب العراقي الاولمبي نقطتين من تعادلين، أما الاردن يمتلك 4 نقاط بالمركز الثاني من فوز وخسارة، وسيلاقي استراليا متصدر المجموعة بنفس رصيد الاردن بـ 4 نقاط ولها فوز وتعادل.

ويحتاج الاولمبي العراقي الى الفوز على الكويت وبالمقابل خسارة احد المنتخبين الاردن أو استراليا في لقائهما المقبل، ليتأهل ثانياً عن المجموعة.

وفي حال تعادل المنتخبان الاردني مع الاسترالي فلابد من فوز العراق باكبر عدد من الاهداف لتحسم الصدارة بفارق الاهداف.

ويحتل المنتخب الأولمبي العراقي المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين مع الأردن وأستراليا، اما منتخب الكويت سيدخل بدون امل وليس لديه اي رصيد من النقاط بعد خسارته في الجولتين الماضيتين.

ويصعد للدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة بطل ووصيف عن كل مجموعة حسب نظام البطولة .

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