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شفق نيوز تنشر مواعيد انطلاق الدوريات العراقية للموسم الجديد

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-24T17:11:14+0000
شفق نيوز تنشر مواعيد انطلاق الدوريات العراقية للموسم الجديد

شفق نيوز / تترقب الجماهير الكروية في العراق، استئناف مباريات الدوريات المحلية، بمختلف درجاتها للموسم الجديد (2022-2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الدوري الكروي الممتاز، للموسم المقبل سيبدأ في الثاني من شهر تشرين الأول من العام الحالي، وينتهي في الأول من شهر تموز من العام المقبل.

أما دوري الدرجة الأولى، فأشار المراسل، إلى أنه سيبدأ يوم 20 من تشرين الأول المقبل، وينتهي في الأول من شهر آيار العام المقبل، أما دوري النساء فسيبدأ يوم 24 من شهر كانون الأول من العام الحالي، وينتهي يوم 30 من نيسان العام المقبل .

وكان فريق نادي الشرطة لكرة القدم، قد توج بلقب الدوري العراقي الممتاز، للموسم 2021-2022.

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